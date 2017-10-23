Назначен новый глава Уральского таможенного управления

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Москва, 23 октября. Генерал-майор таможенной службы Максим Чмора назначен руководителем Уральского таможенного управления. Он занимал эту должность с мая текущего года, однако в статусе временно исполняющего обязанности.

До прибытия на Урал Чмора проходил службу в Приволжском таможенном управлении, где исполнял обязанности первого заместителя начальника Татарстанской таможни. Генерал-майор имеет целый ряд наград таможенной службы, сообщает информационное агентство «URA.RU». Среди них — медали «За службу в таможенных органах» трех степеней, медаль «За Усердие», а также нагрудный знак «Отличник таможенной службы».

Отметим, ранее руководителем таможни Московской области был назначен Вячеслав Голоскоков, который до назначения в столичный регион возглавлял Уральскую таможню.