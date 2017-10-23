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Весь мир
Ирак: «Хашд аш-Шааби» уничтожает курдские дома в Туз-Хурмату
Весь мир
Ирак: «Хашд аш-Шааби» уничтожает курдские дома в Туз-Хурмату
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» уничтожает курдские дома в Туз-Хурмату

    11:45  23 Октября 2017
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» уничтожает курдские дома в Туз-Хурмату

    Киркук, 23 октября. Иракская милиция «Хашд аш-Шааби» начала взрывать дома курдского населения провинции Киркук.

    Местные источники в иракской провинции Киркук сообщают, что шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби», переодетое в форму федеральной полиции, совершает налеты на дома, которые принадлежат курдскому населению. Источник отмечает, что ополченцы оскорбляют курдов и применяют к ним насилие под видом мер безопасности.

    Местные жители сообщили о фактах разграбления и разрушения гражданских зданий и магазинов в населенных пунктах Туз-Хурмату и Киркук. Источник рассказывает о десятках жертв среди мирного населения провинции, после того, как жители выступили против вторжения ирано-иракских войск в регион.

    Ирак: «Хашд аш-Шааби» уничтожает курдские дома в Туз-Хурмату

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #киркук #хашд аш-шааби
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