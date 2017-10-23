Ирак: «Хашд аш-Шааби» уничтожает курдские дома в Туз-Хурмату

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Киркук, 23 октября. Иракская милиция «Хашд аш-Шааби» начала взрывать дома курдского населения провинции Киркук.

Местные источники в иракской провинции Киркук сообщают, что шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби», переодетое в форму федеральной полиции, совершает налеты на дома, которые принадлежат курдскому населению. Источник отмечает, что ополченцы оскорбляют курдов и применяют к ним насилие под видом мер безопасности.

Местные жители сообщили о фактах разграбления и разрушения гражданских зданий и магазинов в населенных пунктах Туз-Хурмату и Киркук. Источник рассказывает о десятках жертв среди мирного населения провинции, после того, как жители выступили против вторжения ирано-иракских войск в регион.