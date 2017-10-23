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Пушков прокомментировал идею Британии отменить термин «беременная женщина»
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    Пушков прокомментировал идею Британии отменить термин «беременная женщина»

    11:56  23 Октября 2017
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    Пушков прокомментировал идею Британии отменить термин «беременная женщина»

    Лондон, 23 октября. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обращение правительства Великобритании к ООН с просьбой заменить в международных правовых актах и документах термин «беременная женщина» на словосочетание «беременный человек». По мнению сенатроа, «эта инициатива должна быть отвергнута». 

    «Лондон призвал ООН заменить термин «беременная женщина» на «беременный человек» «из уважения к родившим транссексуалам», — написал Пушков в своем Twitter. — Революционно, но из уважения к абсолютно подавляющему большинству мужчин и женщин, которые не являются транссексуалами, эта инициатива должна быть отвергнута».

    Как сообщало издание «Свободная пресса», власти Великобритании направили в ООН соответствующий запрос ради соблюдения прав трансгендеров. В частности, речь идет о подписанном Соединннным королевством в 1976 году Международном пакте о гражданских и политических правах ООН, который заявляет о том, что «беременная женщина» нуждается в особой защите и не должна подвергаться смертной казни.

    Автор: Тимур Румянцев
    #великобритания #пушков
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