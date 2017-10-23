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Политика
Багдад надеется на скорейшие визиты Путина и Лаврова — МИД Ирака
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    Багдад надеется на скорейшие визиты Путина и Лаврова — МИД Ирака

    11:47  23 Октября 2017
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    Багдад надеется на скорейшие визиты Путина и Лаврова — МИД Ирака

    Багдад, 23 октября. Ирак рассчитывает на визиты в эту страну президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом в понедельник сообщили в дипломатическом ведомстве Ирака.

    По словам главы иракского МИД Ибрагима аль Джаафари, Багдад по-прежнему ждет Путина и Лаврова со скорейшими визитами, передает РИА Новости.

    Багдад надеется на скорейшие визиты Путина и Лаврова — МИД Ирака

    «Мы по-прежнему ждем вас, чтобы вы посетили Багдад как можно скорее. То же самое касается возможного визита Владимира Путина», — добавил иракский министр, обращаясь к российскому коллеге Лаврову. 

    Багдад надеется на скорейшие визиты Путина и Лаврова — МИД Ирака

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #лавров #мид рф #ирак #багдад #мид ирака
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