Багдад надеется на скорейшие визиты Путина и Лаврова — МИД Ирака

В Избранное

Багдад, 23 октября. Ирак рассчитывает на визиты в эту страну президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом в понедельник сообщили в дипломатическом ведомстве Ирака.

По словам главы иракского МИД Ибрагима аль Джаафари, Багдад по-прежнему ждет Путина и Лаврова со скорейшими визитами, передает РИА Новости.