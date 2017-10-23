Багдад надеется на скорейшие визиты Путина и Лаврова — МИД Ирака
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Багдад, 23 октября. Ирак рассчитывает на визиты в эту страну президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом в понедельник сообщили в дипломатическом ведомстве Ирака.
По словам главы иракского МИД Ибрагима аль Джаафари, Багдад по-прежнему ждет Путина и Лаврова со скорейшими визитами, передает РИА Новости.
«Мы по-прежнему ждем вас, чтобы вы посетили Багдад как можно скорее. То же самое касается возможного визита Владимира Путина», — добавил иракский министр, обращаясь к российскому коллеге Лаврову.