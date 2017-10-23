Сирию ждет новая угроза: США формируют новую террористическую организацию в Ат-Танфе

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В СМИ стали появляться сообщения о том, что вместе с беженцами из Европы в Сирию в лагерь «Рукбан» возвращаются прошедшие подготовку на европейских базах проамериканские боевики из группировки «Джейш Магавир ат-Таура» («Коммандос революции»).

«Рукбан» находится недалеко от сирийско-иракской границы в районе пограничного перехода Ат-Танф, где, как известно, располагается военная база США. Сирийские источники сообщают, что предполагается вливание в «Джейш Магавир ат-Таура» прибывших из Европы беженцев и боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ).

Напомним, «Джейш Магавир ат-Таура» была сформирована США с целью помешать продвижению проправительственных сил из провинции Эс-Сувейда вдоль сирийско-иракской границы. Однако летом проиранские шиитские отряды смогли обойти Ат-Танф и блокировать готовившееся наступление проамериканских боевиков в сторону стратегического пункта «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) — Абу-Кемаль.

После этого многие эксперты ставили под сомнение дальнейшую необходимость для США боевиков на юге Сирии, о чем также свидетельствовало снижение интереса Пентагона к «южному фронту» и закрытие Дональдом Трампом программ поддержки вооруженных группировок в Сирии. Однако, судя по всему, у Соединенных Штатов планы на «Джейш Магавир ат-Таура» все еще сохраняются.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) узнал у старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидата исторических наук Бориса Долгова, насколько велика вероятность, что «Джейш Магавир ат-Таура» станет новой террористической организацией, призванной дестабилизировать ситуацию в Сирии:

«Я не вижу здесь ничего нового в политике Соединенных Штатов в отношении сирийского кризиса. Это продолжение той американской линии в отношении Сирии, которая ведется с начала конфликта. Цели — убрать неугодное правительство Башара Асада любыми способами. Ранее это были боевики радикальных исламистских террористических группировок, затем это были, опять же, радикальные исламистские группировки, но так называемой «умеренной» вооруженной оппозиции, аффилированные и с ИГИЛ1 (запрещено в РФ), и с сирийским крылом «Аль-Каиды»1 (запрещено в РФ) «Джебхат ан-Нусрой»1. Сейчас эта политика продолжается, то есть направление боевиков «Джейш Магавир ат-Таура» для реализации тех же целей».

Как объяснил эксперт, Соединенные Штаты не отказывались и не отказываются от своих изначальных целей в Сирии:

«То есть сменить режим в Сирии, расчленить Сирию. Для Соединенных Штатов цель — не борьба с радикальным исламизмом, не подавление радикального исламизма и сохранение сирийской государственности. Главная цель — это убрать неугодный режим и продвинуть свое влияние в Сирии даже путем ее расчленения».

Как считает эксперт, вероятность того, что Соединенные Штаты Америки смогут сделать боеспособной «Джейш Магавир ат-Таура» высока:

«Это будет новый шаг в том же направлении. Террористической эта группировка была, в общем-то, всегда, но сейчас она будет выполнять те цели, которые ставятся американскими советниками, — прежде всего, борьба с сирийским режимом,сирийскими правительственными войсками».

По мнению нашего собеседника, это приведет к обострению ситуации в Сирии:

«Подготовка «Джейш Магавир ат-Таура» никак не направлена на стабилизацию обстановки и решение сирийского кризиса политическими методами. Это мера, которая свидетельствует о том, что Соединенные Штаты пытаются использовать все рычаги для достижения своих целей. С курдами сейчас у США, я бы не сказал, что не получается, но Соединенные Штаты поставлены в сложное положение в результате курдского референдума. Они, естественно, хотели бы усиления курдов как альтернативы сирийскому руководству и прошиитскому правительству в Ираке, но это не совсем получается».

Эксперт объяснил это, в первую очередь тем, что Турция, член НАТО, выступает резко против любого расширения курдской автономии и, тем более, создания независимого курдского государства:

«Поэтому Соединенные Штаты не могут открыто поддерживать курдов и продвигать их руками свои интересы, поэтому вынуждены вернуться к поддержке радикальных исламистских группировок, чтобы использовать их для достижения своих целей. «Джейш Магавир ат-Таура» — это еще один рычаг, пока у США некоторая заминка с курдами».

1 Организация запрещена на территории РФ.