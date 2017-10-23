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Украина
Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России
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    Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

    11:39  23 Октября 2017
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    Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

    Киев, 23 октября. Вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Киев может вернуться к закупкам газа у Российской Федерации, если точку учета газа перенесут с западной на восточную границу Украины. Он отметил, что  в нынешнем формате покупать топливо у России «очень рискованно и безответственно».

    Так, отвечая на вопрос, не логично было бы хотя бы частично вернуться к закупкам газа у России, Кистион сказал: «Никогда не говори никогда».

    «При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — заявил вице-премьер в интервью интернет-изданию «Экономическая правда». — Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы».

    Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что из-за требований МВФ Киев вынужден назначать неподъемные для украинских граждан цены на газ и выплачивать им субсидии.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #украина #газ
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