Эксперт рассказал, что противопоставит Россия ядерному бомбардировщику США

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Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки ожидают приказа о приведении ядерных бомбардировщиков B-52 в круглосуточную боеготовность впервые с 1991 года. Об этом сообщает Defence One со ссылкой на сообщение генерала Дэвида Гольфейна.

На кого рассчитано соответствующее заявление, вполне понятно, но России, Китаю и Северной Корее есть что противопоставить стратегическим самолетам США, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Издание подчеркивает, что инициатива по возвращению на круглосуточное боевое дежурство таких самолетов как B-52 может исходить от главы Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) Джона Хайтена или главы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) Лори Робинсон. Важно и то, что пока соответствующего приказа не поступало, но подготовка к нему активно ведется.

«Такое заявление — это намек трем странам: Северной Корее за ее ракетно-ядерную программу, Китайской Народной Республике, которая, по мнению Вашингтона, почему-то не давит на Пхеньян из-за его испытаний, и Российской Федерации, которая также, как полагают в США, ведет себя странно, «покрывая» враждебный режим КНДР. Кстати, круглосуточное дежурство — это не максимальная готовность стратегических сил США, это готовность номер три, когда экипажи самолетов становятся невыездными и в любой момент по приказу свыше могут быть вызваны», — поясняет ситуацию российский эксперт.

И действительно, как поясняет Гольфейн, возможное введение круглосуточной боеготовности для ядерных бомбардировщиков является «одной из множества мер, которые принимают ВВС в рамках реакции США на изменение геополитической обстановки».

«Мир — опасное место, и у нас есть те, кто открыто говорит об использовании ядерного оружия. Это уже не биполярный мир, где это только мы и Советский Союз. Существуют другие игроки, обладающие ядерным потенциалом», — подчеркнул американский генерал.

Необходимо отметить, что B-52 в США до сих пор остается единственным универсальным бомбардировщиком, который способен нести целый арсенал опаснейшего вооружения, начиная от свободнопадающих и корректируемых бомб, заканчивая крылатыми ракетами с различными вариантами оснащения боевых блоков.

Чем Россия, Китай и КНДР могут сбивать B-52?

Несмотря на то, что B-52 остается основным стратегическим бомбардировщиком США и при этом является абсолютным рекордсменом по дальности боевых вылетов, для сил противовоздушной обороны Российской Федерации он не представляет угрозы.

«Россия сможет ответить такими комплексами как С-300, С-300В4 и С-400. Есть, конечно, и другие системы: если B-52 или их средства воздушного нападения окажутся достаточно близко, то в ход уже пойдут зенитно-ракетные комплексы как «Бук» и тактические зенитные комплексы «Тор». Но я думаю, перед использованием этих систем вперед будут высланы российские перехватчики МиГ-31 и т.д.», — подчеркнул собеседник ФАН.

Что же касается Китая, то у него также есть национальные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, в настоящее время Китайская Народная Республика активно закупает у России ЗРК С-400 «Триумф».

«Но я думаю, что как только американцы начнут конкретно бряцать оружием и приведут свои силы в боеготовность номер один, они должны будут оповестить об этом другие ядерные страны и объяснить причину происходящего. А вот когда они расскажут о направлении, в котором полетят самолеты, у России и Китая найдется несколько аргументов, которые охладят пыл Вашингтона, вплоть до того, что мы на направлении полетов этих самолетов развернем свои комплексы, ну на всякий случай. Мы же знаем, что американцы часто ошибаются, их ракеты и бомбы летят немного не туда», — продолжает Алексей Леонков.

Не стоит забывать и о том, что несмотря на отсталость вооруженных сил КНДР, противовоздушные и противоракетные силы Северной Кореи способны дать отпор ударной авиации Соединенных Штатов. Дело в том, что на вооружении Пхеньяна имеются аналоги советских зенитно-ракетных комплексов С-125 и С-200.

«Есть даже аналог российского комплекса ЗРК С-300, который, как я подозреваю, им помогли раздобыть китайские товарищи. В общем, одновременно КНДР может поднять в воздух порядка 2000 зенитных ракет различной дальности, так что американским B-52 будет тяжеловато прорвать их оборону. Понятное дело, когда в США заявляют, что гарантированно уничтожат Северную Корею, они не лукавят — всей силы и мощи у них на это хватит, но нужно также понимать, что север ответит», — утверждает военный аналитик.

По его словам, имеется ряд нюансов, которые не учитывает американское командование при планировании нанесения «обезоруживающих ударов» по КНДР.

«Первое — Северная Корея в своей ракетной программе использует технологию капсулирования, когда ракетное топливо находится в своеобразных капсулах, поэтому их снаряды могут быть готовы к запуску в любой момент. Второе — все запуски ракет, которые осуществляли северяне, производились с мобильных комплексов. Третье — Северная Корея — это гористая страна, там много гор и скал, в которых КНДР прорубила множество баз и ходов, в которых базируются мобильные пусковые комплексы. Так что северокорейские баллистические ракеты могут стартовать из любой точки страны, а вот пробить скальный комплекс при помощи ядерного оружия будет проблематично. Поэтому после нанесения удара по КНДР американцы получат ответку», — заключил Леонков.

Boeing B-52 Stratofortress, или «Стратосферная крепость» — американский многофункциональный тяжелый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Это второе поколение таких самолетов фирмы Boeing, стоящих на вооружении ВВС США с 1955 года.