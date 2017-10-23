Сирия: Дамаск не считает Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

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Дамаск, 23 октября. Сирийские власти не считают Ракку освобожденной, пока в город не войдет сирийская армия. Об этом в понедельник заявил министр информации Сирии Мухаммед Рамиз Тарджаман.

По словам сирийского министра, Дамаск не собирается считать какой-либо город освобожденным до тех пор, пока в него не войдет правительственная армия республики и не установит государственный флаг над ним, передает РИА Новости.

«Это касается любой точки сирийской карты», — подчеркнул Тарджаман.

Он также добавил, что с одной стороны уход террористов ИГ1 (группировка запрещена в России) из сирийской Ракки можно считать положительным моментом, однако нужно, чтобы в Ракку вошли сирийские войска.

Напомним, в прошедшую пятницу стало известно о полной очистке Ракки от боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.