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Дамаск пригрозил ответом на «грубую агрессию» военных Турции и США в Сирии
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    Дамаск пригрозил ответом на «грубую агрессию» военных Турции и США в Сирии

    11:16  23 Октября 2017  /обновлено: 11:33  23 Октября 2017
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    Дамаск пригрозил ответом на «грубую агрессию» военных Турции и США в Сирии

    Дамаск, 23 октября. В Дамаске заявили, что появление в сирийской провинции Идлиб турецких военных, как и присутствие вооруженных сил США на сирийской базе в Ат-Танфе, является грубой агрессией. Сирийский министр информации Мухаммед Рамиз Тарджаман заявил, что Дамаск сохраняет за собой право на решительный ответ на эти действия.

    «Все знают, что есть агрессия и вторжение некоторых турецких военных частей в Идлиб и другие пограничные районы, а также американское присутствие в некоторых районах, базах на севере и в Ат-Танфе, — заявил Тарджаман. — Это присутствие мы видим как грубую агрессию, нарушающую суверенитет Сирии, международное право и резолюции ООН».

    Дамаск пригрозил ответом на «грубую агрессию» военных Турции и США в Сирии

    Дамаск ни на секунду не отказывается от намерений восстановить контроль над всей территорией Сирийской Арабской Республики, а поэтому оставляет за собой ответить на такую агрессию «соответствующим образом и в соответствующее время».

    «Сирийская армия установит контроль над каждой песчинкой в Сирии от севера до юга и от востока до запада», — подчеркнул министр информации.

    Напомним, ранее в Минобороны РФ назвали базу ВС США в Ат-Танфе «черной дырой», из которой внезапно возникают отряды террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (международная террористическая группировка запрещена в России).

    Дамаск пригрозил ответом на «грубую агрессию» военных Турции и США в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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