Почва для новых санкций: в США изучат связи «Хезболлы» с Ираном и Россией

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Вашингтон, 23 октября. На рассмотрение конгресса США был внесен законопроект, в рамках которого предлагается проанализировать связи Ирана и России с ливанским исламским движением «Хезболла», которое в Штатах рассматривают как террористическую группировку. Конгрессменов беспокоит многократное усиление арсеналов «Хезболлы» за время участия в сирийском конфликте — в Вашингтоне опасаются, что шиитские формирования применят полученный боевой опыт и оружие против Израиля и других союзников США на Ближнем Востоке.

Возложить задачу по «точной оценке поддержки которую Иран оказывает марионеточным силам в Сирии и Ливане» предлагается на Национальную разведку США — особый департамент американского правительства, который собирает воедино данные от многочисленных американских разведывательных структур. Директора Нацразведки просят «дать оценку возросшей в результате такой поддержки угрозы Израилю и другим союзникам США в регионе». Запрошены также данные о связях «Хезболлы» с другими странами — в первую очередь с Россией.

Востоковед Каринэ Геворгян отметила в беседе с RT, что такая законодательная инициатива является результатом израильского лоббирования в конгрессе США.

Такая инициатива в конгрессе является очевидным приглашением к новому витку конфронтации Соединенных Штатов с Россией и Ираном, и почвой для введения новых санкций против РФ и исламской республики: ранее конгрессмен Брендан Бойл уже предлагал ввести санкции против России, которая «повышает авторитет и мощь» «Хезболлы», оказывая поддержку движению в борьбе с террористами «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (обе террористические группировки запрещены в РФ) на территории Сирии. В Госдепе США также сравнили «Хезболлу» с ИГ1 и «Аль-Каидой»1 (также запрещена в России), назвав борьбу с ливанским движением «важнейшим приоритетом администрации Трампа».

1 Организация запрещена на территории РФ.