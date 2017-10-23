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Ростовский рынок «Атлант» не пострадал при крупном пожаре
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    Ростовский рынок «Атлант» не пострадал при крупном пожаре

    11:18  23 Октября 2017
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    Ростовский рынок «Атлант» не пострадал при крупном пожаре

    Санкт-Петербург, 23 октября. Рынок «Атлант» в Ростове-на-Дону не пострадал при пожаре.

    Ранее сообщалось, что во время возгорания торгового павильона рынка «Атлант» в Ростовской области выгорело 1400 квадратных метров. Однако, как выяснилось, земля принадлежала не рынку, а частным предпринимателям. Кроме того, палатки, установленные на ней, также не имеют отношения к «Атланту».

    Всего же по предварительным данным ущерб от пожара составил несколько миллионов рублей — горело помещение с бытовой химией. Причина пожара пока не установлена, но сейчас рассматриваются две основные версии — неисправность электропроводки и внесение постороннего предмета (непотушенная сигарета). 

    При тушении пожара применялись вертолеты, привлекалось 211 человек и 76 единиц техники. В результате пожара пострадавших и погибших нет.

    Автор: Тимур Румянцев
    #пожар #ростов-на-дону
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