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«Хезболла» считает, что победа в Киркуке стала победой над США и Израилем
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    «Хезболла» считает, что победа в Киркуке стала победой над США и Израилем

    11:22  23 Октября 2017
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    «Хезболла» считает, что победа в Киркуке стала победой над США и Израилем

    Бейрут, 23 октября. Представитель ливанского движения «Хезболла» шейх Набил Каук завил, что взятие провинции Киркук показало преимущество Ирана над США и Израилем.

    В ходе выступления на религиозной церемонии в Ливане шейх Каук заявил, что бойцы движения «Хезболла» и иранские военнослужащие присоединились к основным силам Ирака в ходе операции по взятию провинции Киркук. Эта победа, отметил Каук, стала ответом на угрозы США, которые призывали армию Ирана «вернуться домой», а также на противодействие Израиля.

    Иран продолжает укреплять свои дружественные отношения с Ираком, не смотря на то, что Штаты пытаются привести страну к полной изоляции. Шейх подчеркнул, что Тереган продолжит помогать Багдаду бороться против терроризма на Ближнем Востоке.

    «Хезболла» считает, что победа в Киркуке стала победой над США и Израилем

    Автор: Алексей Громов
    #сша #ирак #хезболла #ливан
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