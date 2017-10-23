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Необыкновенный музыкант: мир простился с экс-участником группы AC/DC Джорджем Янгом
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    Необыкновенный музыкант: мир простился с экс-участником группы AC/DC Джорджем Янгом

    11:07  23 Октября 2017
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    Необыкновенный музыкант: мир простился с экс-участником группы AC/DC Джорджем Янгом

    Сидней, 23 октября. Австралийский рок музыкант Джордж Янг, игравший в таких коллективах, как AC/DC и Easybeats, скончался в возрасте 70 лет.

    О смерти музыканта сообщила сама группа на странице в Facebook.

    «Превосходный автор песен, ведущий продюсер, художник, наставник и необыкновенный музыкант, Джордж был прежде всего джентльменом, который был неизменно скромным, обаятельным, умным и лояльным, человеком с прекрасным чувством юмора», — отмечается в сообщении.

    Кроме того, Джордж был пионером музыкальной индустрии, который создал совершенно новый звук, вспоминаю участники группы.

    Рокер Джимми Барнс прокомментировал смерть Янга, отметив, что тот был «великим поэтом-песенником, продюсером и просто отличным человеком».

    Напомним, что Джрдж Янг является братом Малькольма и Ангуса Янгов, основателей группы AC/DC. Он выступал в качестве одного из продюсеров коллектива.

    Братья Янги родились в Шотландии, они переехали в Австралию в 1963 году. В 1964 году Джордж стал сооснователем группы The Easybeats, а десять лет спустя его братья создали AC/DC, сообщает RT.

     

    Автор: Алексей Громов
    #acdc #джордж янг
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