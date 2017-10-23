Необыкновенный музыкант: мир простился с экс-участником группы AC/DC Джорджем Янгом
Сидней, 23 октября. Австралийский рок музыкант Джордж Янг, игравший в таких коллективах, как AC/DC и Easybeats, скончался в возрасте 70 лет.
О смерти музыканта сообщила сама группа на странице в Facebook.
«Превосходный автор песен, ведущий продюсер, художник, наставник и необыкновенный музыкант, Джордж был прежде всего джентльменом, который был неизменно скромным, обаятельным, умным и лояльным, человеком с прекрасным чувством юмора», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Джордж был пионером музыкальной индустрии, который создал совершенно новый звук, вспоминаю участники группы.
Рокер Джимми Барнс прокомментировал смерть Янга, отметив, что тот был «великим поэтом-песенником, продюсером и просто отличным человеком».
George Young RIP What a huge loss for music. A great songwriter, producer and a great human being— Jimmy Barnes (@JimmyBarnes) October 23, 2017
Напомним, что Джрдж Янг является братом Малькольма и Ангуса Янгов, основателей группы AC/DC. Он выступал в качестве одного из продюсеров коллектива.
Братья Янги родились в Шотландии, они переехали в Австралию в 1963 году. В 1964 году Джордж стал сооснователем группы The Easybeats, а десять лет спустя его братья создали AC/DC, сообщает RT.
George Young - 'a consummate songwriter, trailblazing producer, artist, mentor & extraordinary musician" - has died https://t.co/gURHltcRUN— Ashleigh Wilson (@ashleighbwilson) October 23, 2017
Vale George Young. Amazing songwriter and producer. https://t.co/jqpv4j8Ez5 https://t.co/n9bVnDySij— Lindsay McDowens (@doctormcdougall) October 23, 2017