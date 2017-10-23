Швеция потребовала от КНДР вернуть долг 1974 года

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Москва, 23 октября. Швеция требует от КНДР погасить долг в 330 миллионов долларов, который Пхеньян не может вернуть вот уже 43 года.

Задолженность образовалась после того, как Северная Корея закупила в Швеции несколько тысяч автомобилей марки Volvo и другие товары на сумму в 73 миллиона долларов. Пхеньян под разными предлогами оттягивает выплату с 1974 года, сообщают азиатские СМИ. С тех пор сумма задолженности с учетом процентов выросла в четыре с половиной раза.

Отмечается, что КНДР — единственное государство-должник Швеции, которое даже не начинало выплаты скандинавской стране. При этом власти Швеции дважды в год обращаются к Северной Корее с призывом рассчитаться по долгам.