«Вест Хэм» хочет переманить Манчини из «Зенита»

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Лондон, 23 октября. Футбольный клуб «Вест Хэм» вскоре сменит главного тренера команды, наставника Славена Билича отправят в отставку. Об этом пишет Mirror.

По данным издания, основным кандидатом на пост главного тренера лондонского клуба является итальянский специалист Роберто Манчини, который работает в петербургском «Зените».

Руководство «Вест Хэма» намерено уговорить итальянца покинуть Россию. Отмечается, что боссы клуба готовы заплатить неустойку за расторжение соглашения с петербуржцами, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, после 14 туров Российской футбольной премьер-лиги сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу. В активе «Зенита» 29 очков.