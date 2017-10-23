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«Вест Хэм» хочет переманить Манчини из «Зенита»
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    «Вест Хэм» хочет переманить Манчини из «Зенита»

    11:00  23 Октября 2017
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    «Вест Хэм» хочет переманить Манчини из «Зенита»

    Лондон, 23 октября. Футбольный клуб «Вест Хэм» вскоре сменит главного тренера команды, наставника Славена Билича отправят в отставку. Об этом пишет Mirror. 

    По данным издания, основным кандидатом на пост главного тренера лондонского клуба является итальянский специалист Роберто Манчини, который работает в петербургском «Зените».

    «Вест Хэм» хочет переманить Манчини из «Зенита»

    Руководство «Вест Хэма» намерено уговорить итальянца покинуть Россию. Отмечается, что боссы клуба готовы заплатить неустойку за расторжение соглашения с петербуржцами, сообщает «Свободная пресса».

    Напомним, после 14 туров Российской футбольной премьер-лиги сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу. В активе «Зенита» 29 очков. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #петербург #зенит #лондон #апл #манчини #вест хэм
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