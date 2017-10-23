Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак: «Хашд аш-Шааби» уничтожает курдские дома в Туз-Хурмату
Украина
Саакашвили рассказал о «черной метке» от Порошенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили рассказал о «черной метке» от Порошенко

    11:08  23 Октября 2017
    139

    Саакашвили рассказал о «черной метке» от Порошенко

    Киев, 23 октября. По словам украинского оппозиционного политика Михаила Саакашвили, проведенная Нацгвардией депортация из Украины троих его грузинских сторонников является «черной меткой», которая была послана ему президентом Петром Порошенко. Такое заявление Саакашвили сделал после очередного митинга, проведенного под девизом «Украина после Порошенко».

    Саакашвили заявил, что действия нацгвардейцев, выдворивших его грузинских соратников из страны «с мешками на голове, связанных и избитых», являются «преступлением и нарушением всех законов», поскольку из европейской страны, какой, по мнению экс-президента Грузии, остается Украина, нельзя выдворять людей во внесудебном порядке. По словам лидера «МихоМайдана», Порошенко «начал охоту» на его людей, ради личной мести своему оппоненту.

    «У президента крыша поехала! — возмутился Саакашвили. — Другого объяснения нет этому. МВД, насколько я знаю, отказалось это выполнить, СБУ отказалось — потому что это чистый криминал. Тогда он вызвал Аллерова [главу Нацгвардии Украины — прим. ФАН] и сказал «Докажи свою лояльность, давай пришлем ему «черную метку». Знаете, как мафиози, когда посылают человеку голову лошади. Президент себя ведет как банальный, дешевый мафиози!»

    Саакашвили рассказал о «черной метке» от Порошенко

    Напомним, очередной митинг сторонников Саакашвили на площади перед зданием Верховной рады Украины закончился столкновениями с правоохранителями. В ходе митинга Саакшвили презентовал «план спасения Украины за 70 дней», и обещал «превратить украинцев из гастарбайтеров в нормальных туристов» в глазах Европы.

    Саакашвили рассказал о «черной метке» от Порошенко

    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко #саакашвили
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        239
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        718
        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        9:31   23 Октября 2017
        367
        За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

        За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

        4:42   23 Октября 2017
        298