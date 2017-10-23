Саакашвили рассказал о «черной метке» от Порошенко

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Киев, 23 октября. По словам украинского оппозиционного политика Михаила Саакашвили, проведенная Нацгвардией депортация из Украины троих его грузинских сторонников является «черной меткой», которая была послана ему президентом Петром Порошенко. Такое заявление Саакашвили сделал после очередного митинга, проведенного под девизом «Украина после Порошенко».

Саакашвили заявил, что действия нацгвардейцев, выдворивших его грузинских соратников из страны «с мешками на голове, связанных и избитых», являются «преступлением и нарушением всех законов», поскольку из европейской страны, какой, по мнению экс-президента Грузии, остается Украина, нельзя выдворять людей во внесудебном порядке. По словам лидера «МихоМайдана», Порошенко «начал охоту» на его людей, ради личной мести своему оппоненту.

«У президента крыша поехала! — возмутился Саакашвили. — Другого объяснения нет этому. МВД, насколько я знаю, отказалось это выполнить, СБУ отказалось — потому что это чистый криминал. Тогда он вызвал Аллерова [главу Нацгвардии Украины — прим. ФАН] и сказал «Докажи свою лояльность, давай пришлем ему «черную метку». Знаете, как мафиози, когда посылают человеку голову лошади. Президент себя ведет как банальный, дешевый мафиози!»

Напомним, очередной митинг сторонников Саакашвили на площади перед зданием Верховной рады Украины закончился столкновениями с правоохранителями. В ходе митинга Саакшвили презентовал «план спасения Украины за 70 дней», и обещал «превратить украинцев из гастарбайтеров в нормальных туристов» в глазах Европы.