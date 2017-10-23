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Шойгу поблагодарил Сербию за поддержку народа Сирии
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    Шойгу поблагодарил Сербию за поддержку народа Сирии

    10:36  23 Октября 2017  /обновлено: 10:56  23 Октября 2017
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    Шойгу поблагодарил Сербию за поддержку народа Сирии

    Белград, 23 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил благодарность сербам за поддержку жителей Сирийской арабской республики.

    В ходе официального визита в Сербию глава военного ведомства России Сергей Шойгу поблагодарил народ Сербии за поддержку российской инициативы по оказанию помощи народу Сирийской арабской республике, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

    Шойгу подчеркнул, что результаты состоявшихся ранее совместных тактических учений двух государств показали высокую выучку и профессионализм российских и сербских военнослужащих. Россия и Сербия являются братскими государствами, которые имеют общие цели и интересы.

    Ранее сообщалось, что Россия передала Сербии партию из шести истребителей МиГ-29.

    Ранее агентство URA.ru сообщало, что Шойгу посетил с визитом Израиль. 

    Шойгу поблагодарил Сербию за поддержку народа Сирии

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #сергей шойгу #сербия #рф
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