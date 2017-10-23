Шойгу поблагодарил Сербию за поддержку народа Сирии

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Белград, 23 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил благодарность сербам за поддержку жителей Сирийской арабской республики.

В ходе официального визита в Сербию глава военного ведомства России Сергей Шойгу поблагодарил народ Сербии за поддержку российской инициативы по оказанию помощи народу Сирийской арабской республике, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Шойгу подчеркнул, что результаты состоявшихся ранее совместных тактических учений двух государств показали высокую выучку и профессионализм российских и сербских военнослужащих. Россия и Сербия являются братскими государствами, которые имеют общие цели и интересы.

Ранее сообщалось, что Россия передала Сербии партию из шести истребителей МиГ-29.

Ранее агентство URA.ru сообщало, что Шойгу посетил с визитом Израиль.