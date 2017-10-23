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#Соцсети
Сегодня в Сети: крупный пожар в Ростове, 15 лет со дня теракта на Дубровке, Браудер без визы
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    Сегодня в Сети: крупный пожар в Ростове, 15 лет со дня теракта на Дубровке, Браудер без визы

    10:46  23 Октября 2017
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    Сегодня в Сети: аннулирование визы Браудера, пожар в Ростове, 15 лет с теракта на Дубровке

    Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

    Власти США аннулировали визу американского финансиста Уильяма Браудера. Он был заочно арестован в России еще в 2013 году, в 2014 году РФ объявила его в международный розыск, а летом текущего года соответствующий запрос был направлен в Интерпол. После выпуска ордера виза была аннулирована. Пользователи Рунета с юмором восприняли данную новость.

    «У Браудера отобрали американскую визу. Плачет как девочка», — написал в своем микроблоге EugeneD.

    «Это что, Трамп начал сдавать врагов России Путину?США аннулировали визу Уильяма Браудера», — пошутил пользователь с ником Борисыч.

    Елена Петрова высказала мнение, что Браудеру стоит искать политическое убежище на Украине, пока у него есть такая возможность.

    «У Браудера и американскую визу отозвали. Правильно @marcelsardo говорит: осталось бежать на Украину. Если получится. Интерпол не дремлет», — написала она.

    Сегодня исполнилось 15 лет с момента захвата театра на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-ост». В результате страшной трагедии погибло более 100 человек. Силовикам пришлось применить усыпляющий газ. Пользователи выражают слова скорби и сожаления.

    «23 октября 2002 г. Помним теракт в Москве! Вечная и Светлая Память погибшим от рук террористов на Дубровке в котором шел мюзикл «Норд-Ост», — написала Юлия Сапронова.

    «Норд-Ост. Как вчера помню.23.10.2002», — написал пользователь с никнеймом Киселек.

    «Мне было 7 лет. Но те события я прекрасно помню. И до сих пор не могу никак объяснить все произошедшие действия и последующие бездействия. #НордОст», — пишет Гусева Поля.

    Накануне в Ростове-на-Дону вспыхнул рынок «Атлант», пожару была присвоена четвертая степень опасности. Огнеборцам удалось справиться с пламенем лишь к 22 часам, тушение осложнялось порывами ветра. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Пользователи предположили, что поджог был организован намеренно для того, чтобы использовать освободившийся земельный участок для застройки.

    «Под Ростовом сгорел ещё один рынок. Все живы здоровы. Ждём новый торговый центр», — пишет Максим.

    «Под Ростовом-на-Дону загорелся хозяйственный рынок. У меня будут хоть одни выходные?» — иронично полюбопытствовал пользователь с ником Дональд Трамп.

    «На хозяйственном рынке под Ростовом-на-Дону произошел крупный пожар. ПЛАНОМЕРНЫЙ ЗАХВАТ СЛАДКИХ ТЕРРИТОРИЙ», — пишет Вячеслав Смирнов.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #соцсети #браудер
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