Премьер Японии планирует встретиться с Путиным на полях АТЭС

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Токио, 23 октября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готовится к новой встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая ожидается на полях саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Саммит пройдет в ноябре во Вьетнаме.

«Я намерен, в частности, провести новую встречу с президентом России Владимиром Путиным в ноябре, на саммите АТЭС. Там же хотелось бы побеседовать также с председателем КНР Си Цзиньпином», — цитирует слова японского премьера ТАСС.

Абэ хочет обсудить решение ситуации, связанной с ядерными испытаниями Северной Кореи.

Премьер также отметил, что хотел бы поднять этот вопрос во время беседы с президентом США Дональдом Трампом, который с 5 по 7 ноября будет находиться в Японии с рабочим визитом.

Напомним, что с 6 по 11 ноября во вьетнамском городе Дананге пройдет встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), а с 13 по 14 ноября в Маниле ожидается Васточноазиатский саммит (ВАС).