Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: российские военные доставили гуманитарный груз жителям крупнейшего города Сирии
Политика
Премьер Японии планирует встретиться с Путиным на полях АТЭС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Премьер Японии планирует встретиться с Путиным на полях АТЭС

    12:00  23 Октября 2017
    32

    Премьер Японии планирует встретиться с Путиным на полях АТЭС

    Токио, 23 октября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готовится к новой встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая ожидается на полях саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Саммит пройдет в ноябре во Вьетнаме.

    «Я намерен, в частности, провести новую встречу с президентом России Владимиром Путиным в ноябре, на саммите АТЭС. Там же хотелось бы побеседовать также с председателем КНР Си Цзиньпином», — цитирует слова японского премьера ТАСС.

    Абэ хочет обсудить решение ситуации, связанной с ядерными испытаниями Северной Кореи.

    Премьер также отметил, что хотел бы поднять этот вопрос во время беседы с президентом США Дональдом Трампом, который с 5 по 7 ноября будет находиться в Японии с рабочим визитом.

    Премьер Японии планирует встретиться с Путиным на полях АТЭС

    Напомним, что с 6 по 11 ноября во вьетнамском городе Дананге пройдет встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), а с 13 по 14 ноября в Маниле ожидается Васточноазиатский саммит (ВАС).

    Автор: Алексей Громов
    #путин #япония #атэс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        47
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        2898
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        565
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        822