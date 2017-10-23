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Основатель «Теремка» рассказал о смене формата блинных киосков
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    Основатель «Теремка» рассказал о смене формата блинных киосков

    10:53  23 Октября 2017
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    Основатель «Теремка» рассказал о смене формата блинных киосков

    Москва, 23 октября. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил о планах открывать в Москве кафетерии вместо блинных киосков.

    «Мы не планируем переделывать все заведения сети, но новые будут открываться именно в таком формате», — сказал Гончаров.

    Как стало известно, киоски будут заменены на кафетерии, одноразовая посуда полностью исчезнет и везде будет только фарфоровая. Также, вся мебель внутри будет заменена на мягкую.

    Все убыточные точки основатель намерен закрыть, однако вместо них в Петербурге появятся новые, передает «Коммерсантъ».

    Напомним, в августе российская сеть ресторанов фастфуда Burger King выпустила собственную криптовалюту, назвав ее вопперкион.

    Автор: Тимур Румянцев
    #кафе #теремок
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