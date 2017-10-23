США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

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Москва, 23 октября. Военно-воздушные силы США могут привести в готовность межконтинентальные стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52.

Такой приказ может быть дан главой Стратегического командования Вооруженных сил США или главой Северного командования уже в ближайшее время. На данный момент соответствующее распоряжение еще не поступало, однако подготовка к нему ведется, сообщает «АиФ» со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что сверхдальние ядерные бомбардировщики-ракетоносцы B-52 не приводили в готовность с 1991 года.

«Это шаг в обеспечении нашей боевой готовности», — цитируют СМИ генерала ВС США Дэвида Голдфейна.

Введение круглосуточной боеготовности для ядерных бомбардировщиков, подчеркнул Голдфейн, является одной из множества мер, принимаемых США в настоящее время.

Напомним, ранее СМИ сообщали о 200 непригодных к использованию истребителях пятого поколения F-35 ВВС США.

