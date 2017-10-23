Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак: «Хашд аш-Шааби» уничтожает курдские дома в Туз-Хурмату
Весь мир
США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

    10:49  23 Октября 2017  /обновлено: 10:51  23 Октября 2017
    710

    США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

    Москва, 23 октября. Военно-воздушные силы США могут привести в готовность межконтинентальные стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52.  

    Такой приказ может быть дан главой Стратегического командования Вооруженных сил США или главой Северного командования уже в ближайшее время. На данный момент соответствующее распоряжение еще не поступало, однако подготовка к нему ведется, сообщает «АиФ» со ссылкой на американские СМИ.

    Отмечается, что сверхдальние ядерные бомбардировщики-ракетоносцы B-52 не приводили в готовность с 1991 года.

    «Это шаг в обеспечении нашей боевой готовности», — цитируют СМИ генерала ВС США Дэвида Голдфейна. 

    Введение круглосуточной боеготовности для ядерных бомбардировщиков, подчеркнул Голдфейн, является одной из множества мер, принимаемых США в настоящее время.

    Напомним, ранее СМИ сообщали о 200 непригодных к использованию истребителях пятого поколения F-35 ВВС США.
     

     

    Автор: Федор Веснин
    #сша #бомбардировщики #ядерное вооружение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        70
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        710
        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        9:31   23 Октября 2017
        366
        За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

        За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

        4:42   23 Октября 2017
        297