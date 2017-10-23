Сирия: новое бандформирование создается около американской базы Ат-Танф

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Ат-Танф, 23 октября. Западные инструкторы готовят новых боевиков для дестабилизации ситуации в Сирии.

Лагерь беженцев «Рукбан» стал новым полигоном для подготовки антиправительственных боевиков. По сообщениям местных жителей стало известно, что в лагере находятся сотни военных инструкторов из стран НАТО, а также из Израиля. Лагерь расположен около американской базы рядом с пограничным переходом Ат-Танф.

Источник сообщает, что инструкторы занимаются подготовкой бандформирования, которое получит название «Партизаны революции». В ее состав входит большое количество боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). На данный момент численность формирования составляет не менее двух тысяч человек, сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.