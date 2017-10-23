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«Схватка еще впереди»: Пушков оценил захват курдами месторождения Аль-Омар в Сирии
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    «Схватка еще впереди»: Пушков оценил захват курдами месторождения Аль-Омар в Сирии

    10:29  23 Октября 2017  /обновлено: 11:06  23 Октября 2017
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    «Схватка еще впереди»: Пушков оценил захват курдами месторождения Аль-Омар в Сирии

    Москва, 23 октября. В настоящее время на востоке Сирии развернулась настоящая гонка за контроль над нефтяными месторождениями, расположенными на левом берегу Евфрата, к востоку от отбитого у террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) города Дейр эз-Зор. Впрочем, как отметил российский сенатор Алексей Пушков, настоящая схватка за контроль над сирийской нефтью еще впереди.

    Пушков оценил сообщения о захвате курдскими проамериканскими «Силами демократической Сирии» (SDF) одного из важнейших в Сирии нефтяных месторождений — Аль-Омар, которое до войны давало до четверти всей производимой в Сирии нефти.

    «Гонка за контроль над нефтяными полями восточной Сирии продолжается, — написал Пушков на своей странице Twitter. — При помощи США SDF захватили Аль-Омар. Но главная схватка еще впереди».

    «Схватка еще впереди»: Пушков оценил захват курдами месторождения Аль-Омар в Сирии

    Напомним, ранее эксперты сообщали, что под контролем «Исламского государства» остаются около 80% нефтяных месторождений на левобережье Евфрата, на противоположном берегу от Дейр эз-Зора.

    «Схватка еще впереди»: Пушков оценил захват курдами месторождения Аль-Омар в Сирии

    Как отметил накануне сенатор Франц Клинцевич, США стремятся с помощью контролируемых ими отрядов создать «другую Сирию» с центром в полуразрушенной Ракке. Для экономического обеспечения этой задачи силы SDF пытаются взять под контроль месторождения нефти.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #пушков
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