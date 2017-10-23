Разработанный в РПЦ курс могут ввести в школьную программу

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Москва, 23 октября. В школьную программу хотят ввести созданный представителями Русской православной церкви (РПЦ) курс «Нравственные основы семейной жизни». По словам инициаторов, курс предназначен для учеников старших классов. Авторами идеи выступили в Ассоциации родительских комитетов.

Данное предложение уже направили в министерство образования и науки России.

Как пишет издание «Коммерсантъ», ведомство позитивно оценило инициативу, поскольку данная программа сможет научить школьников с уважением относиться к родным и близким.

В настоящее время проект является актуальным и логичным. В российском ведомстве подтвердили информацию о просьбе ввести курс, придуманный представителями РПЦ, однако говорить о судьбе данной идеи отказались.

Отмечается, что «Нравственные основы семейной жизни» создал священник из Екатеринбурга.

Напомним, два года назад РПЦ предложила ввести такой курс во все образовательные учреждения России.