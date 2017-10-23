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Разработанный в РПЦ курс могут ввести в школьную программу
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    Разработанный в РПЦ курс могут ввести в школьную программу

    10:20  23 Октября 2017
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    Разработанный в РПЦ курс могут ввести в школьную программу

    Москва, 23 октября. В школьную программу хотят ввести созданный представителями Русской православной церкви (РПЦ) курс «Нравственные основы семейной жизни». По словам инициаторов, курс предназначен для учеников старших классов. Авторами идеи выступили в Ассоциации родительских комитетов.

    Данное предложение уже направили в министерство образования и науки России.

    Как пишет издание «Коммерсантъ», ведомство позитивно оценило инициативу, поскольку данная программа сможет научить школьников с уважением относиться к родным и близким.

    Разработанный в РПЦ курс могут ввести в школьную программу

    В настоящее время проект является актуальным и логичным. В российском ведомстве подтвердили информацию о просьбе ввести курс, придуманный представителями РПЦ, однако говорить о судьбе данной идеи отказались.

    Отмечается, что «Нравственные основы семейной жизни» создал священник из Екатеринбурга. 

    Напомним, два года назад РПЦ предложила ввести такой курс во все образовательные учреждения России.

    Автор: Дана Балан
    #россия #курс #рпц #минобрнауки #школы
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