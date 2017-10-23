Санкционный бумеранг: Саудовская Аравия отказывается от масла из Литвы

В Избранное

Москва, 23 октября. Череда проблем для экономики прибалтийских государств продолжает нарастать после начала санкционного противостояния с Россией. Так, бизнес бывших советских республик несет все новые потери, в результате государства Прибалтики терпят настоящее «экспортное фиаско» из-за санкционного бумеранга.

В Латвии отмечается повышение стоимости сливочного масла сразу на 10 евро за килограмм из-за подрыва молочного производства в этой стране. Санкционная борьба с РФ стала причиной такого положения дел. К череде разорений прибалтийских производителей «молочки» привело то, что страны Прибалтики лишились российского рынка сбыта молочной продукции.

Кроме того, Прибалтика уже успела потерять изрядную долю своей отечественной молочной сырьевой базы к тому моменту, как рынок Евросоюза стал стабилизироваться. В результате производителям «молочки» пришлось самим закупать молоко из-за рубежа, это стало результатом удорожания их товара.

В настоящее время резкий рост на сливочное масло ощутили и в Литве. Иностранные покупатели начали резко сокращать объемы его закупок из-за удорожания отечественного масла. Так, экспорт литовской молочной продукции в Саудовскую Аравию потерпел полное фиаско и за прошедший год сократился сразу в десять раз, о чем сообщается на информационном портале delfi.lt. Согласно приведенным данным, саудиты отказываются от латвийского сливочного масла по причине его чрезмерно сильного удорожания.

Таким образом, можно сделать вывод, что Российская Федерация, благодаря санкциям, которые в итоге привели к резкому удорожанию прибалтийской молочной продукции, добилась отказа Саудовской Аравии от литовского масла и резкому сокращению другого ассортимента «молочки» из Прибалтики, передает «Ньюинформ».

Напомним, ранее Европарламент предложил создать кризисный резерв, чтобы поддержать сельскохозяйственный сектор, пострадавший от российских контрмер.