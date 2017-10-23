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Украина
Это не «Абрамсы»: комбат Литвин объяснил, почему танкисты ВСУ используют тапочки и спортивные штаны
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    Это не «Абрамсы»: комбат Литвин объяснил, почему танкисты ВСУ используют тапочки и спортивные штаны

    10:02  23 Октября 2017
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    Это не «Абрамсы»: комбат Литвин объяснил, почему танкисты ВСУ используют тапочки и спортивные штаны

    Киев, 23 октября. Командир батальона украинской добровольческой армии Владислав Литвин раскритиковал модернизированные украинские танки из-за жары внутри машины.

    Как он отметил, танкисты сидят в машинах в домашних тапочках и спортивных штанах из-за слишком высокой температуры в салоне.

    Литвин рассказал, что украинские военные носят с собой обычную домашнюю одежду, поскольку в военной форме находиться в танке очень жарко. Все дело в том, отметил комбат, что в танках не предусмотрена система кондиционирования, пишет интернет-ресурс «Апостроф». 

    Это не «Абрамсы»: комбат Литвин объяснил, почему танкисты ВСУ используют тапочки и спортивные штаны

    Он пожаловался, что в теплую пору года в танках невозможно находиться, отметив, что в военной одежде там «можно сгореть».

    «Если бы кто-то залазил (в танк  — Прим.ред.), то он понимал бы, что без тапочек ты там просто сгоришь, потому что эта штука нагревается до 40 градусов», — уточнил он. 

    Кроме того, при включении движка, который, разумеется, тоже нагревается, по словам Литвина, «становится совсем невесело». 

    Это не «Абрамсы»: комбат Литвин объяснил, почему танкисты ВСУ используют тапочки и спортивные штаны

    «Нет там кондиционеров. В наших танках они не предусмотрены — это не Abrams», — подчеркнул комбат.

    Автор: Дана Балан
    #всу #украина #танки #армия украины #тапочки #спортивные штаны
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