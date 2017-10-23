Это не «Абрамсы»: комбат Литвин объяснил, почему танкисты ВСУ используют тапочки и спортивные штаны

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Киев, 23 октября. Командир батальона украинской добровольческой армии Владислав Литвин раскритиковал модернизированные украинские танки из-за жары внутри машины.

Как он отметил, танкисты сидят в машинах в домашних тапочках и спортивных штанах из-за слишком высокой температуры в салоне.

Литвин рассказал, что украинские военные носят с собой обычную домашнюю одежду, поскольку в военной форме находиться в танке очень жарко. Все дело в том, отметил комбат, что в танках не предусмотрена система кондиционирования, пишет интернет-ресурс «Апостроф».

Он пожаловался, что в теплую пору года в танках невозможно находиться, отметив, что в военной одежде там «можно сгореть».

«Если бы кто-то залазил (в танк — Прим.ред.), то он понимал бы, что без тапочек ты там просто сгоришь, потому что эта штука нагревается до 40 градусов», — уточнил он.

Кроме того, при включении движка, который, разумеется, тоже нагревается, по словам Литвина, «становится совсем невесело».