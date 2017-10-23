Тысяча россиян подала в суд на оскорбившего Россию политолога Сытина

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Москва, 23 октября. После того, как российский журналист Руслан Осташко, заручившись поддержкой тысячи россиян, подал в суд на политолога Александра Сытина, тот немедленно изменил свою позицию, из грозного гонителя превратившись в затравленную жертву.

Как оказалось, политолог отлично понимает, что его возмутительные заявления о России как о «террористическом государстве», а о русских как о народе, склонном к «лени, насилию, пьянству и кровосмешению», могут стать для него причиной серьезных неприятностей — и готов обратиться к правоохранительным органам ненавистной России, чтобы его защитили от бессудной расправы. Сам он, при этом, «не хотел никого обидеть, тем более причинить кому-либо моральный вред или страдания».

По мнению Сытина (который привлек определенную аудиторию многочисленными оскорбительными комментариями в адрес России, а также фантазиями о том, с каким удовольствием он убивал бы красноармейцев, если бы воевал на полях Великой Отечественной) Осташко распространил в Сети его «личные данные».

«Этот шаг нельзя рассматривать иначе как подстрекательство к расправе, если не как косвенный заказ, — заявил Сытин на своей странице Facebook, намекнув, что Осташко, мол, так действует, потому что учился в Московском пограничном институте при ФСБ РФ. — Интересно, готов ли гражданин Осташко, в случае,если со мной что-то случится, нести уголовную ответственность, как соучастник, подстрекатель и косвенный заказчик преступления?»

Как отмечает «Ридус», Осташко назвал обвинения Сытина откровенной клеветой — ведь никаких персональных данных антироссийского политолога он не распространял.

Ранее Осташко подал в суд против Сытина, заявив, что тот оскорбил честь и достоинство России и русского народа. Предварительные слушания пройдут 30 октября.