Сирия сегодня: курды заявляют о захвате крупнейшего месторождения САР, «астанинский процесс» может расшириться

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Сирия, 23 октября. Поддерживаемые США формирования «Сирийских демократических сил» заявляют, что сумели занять крупнейшее в Сирии месторождение нефти. МИД Казахстана не исключает появления новых участников на переговорах в Астане. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Курды захватывают месторождения

Поддерживаемые Вашингтоном военизированные отряды «Сирийских демократических сил» заявили, что сумели установить контроль над крупнейшим в Сирийской арабской республике нефтяным месторождением.

На официальной странице SDF подчеркивается, что их вооруженные силы захватили нефтяное поле Аль-Омар, которое находится в провинции Дейр эз-Зор. При этом руководство курдских сил сообщает, что правительственные войска САР находятся «в трех километрах от месторождения». Тем не менее, каких-либо доказательств этому пока нет.

Напомним, нефтяное поле Аль-Омар находилось под контролем боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство1», которые по большей части обеспечивали себя продажей черного золота. В настоящее время курды соперничают с армией Сирии за контроль над нефтеносными районами страны, тем не менее, как заявляет глава сирийского МИД Валид Муаллем, официальный Дамаск не позволит нарушать государственный суверенитет.

Расширение «астанинского процесса»

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что не исключает появления новых участников на седьмом раунде переговоров по Сирии в Астане.

«Нет, не исключаю появления новых участников, все зависит от того, насколько страны-гаранты скоординируют свою работу», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он же подчеркнул, что приглашения на седьмой раунд переговоров уже разосланы. Это означает, что в политический и дипломатический процесс по разрешению сирийского кризиса включается все больше и больше участников.

Зачистка Дейр эз-Зора

Воздушная поддержка со стороны ВКС РФ позволила сирийским вооруженным силам отбить у террористов населенный пункт Хашам, расположенный на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. Кроме того, правительственной армии Дамаска также удалось взять под контроль деревню Аль-Курия, что к югу от столицы провинции.

Чуть позже, радикальные исламисты попытались вернуть утраченные ранее территории и выступили с контратакой, во время которой активно использовали смертников, управляющих начиненных взрывчаткой автомобилями. Тем не менее, сирийские военнослужащие не позволили боевикам вернуть город.

1 Организация запрещена на территории РФ.