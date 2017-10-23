Алюминиевые заводы Хакасии работают штатно после энергоаварии

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Красноярск, 23 октября. Хакасский алюминиевый и Саяногорский алюминиевый заводы работают в штатном режиме после кратковременного сбоя в работе электроэнергии, сообщают в пресс-службе одного из заводов.

«Предприятия работают в штатном режиме. Было кратковременное отключение электроэнергии», — сообщил собеседник агентства РИА Новости.

В данный момент устанавливаются причины происшествия. Создана специальная комиссия.

Ранее стало известно о том, что в понедельник на Саяногорском и Хакссском заводах «Русала» произошел полный сброс нагрузки и ведутся аварийно-восстановительные работы.

По предварительным данным, на территории Саяногорского алюминиевого завода произошло короткое замыкание, был нарушен технологический процесс.