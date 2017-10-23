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Алюминиевые заводы Хакасии работают штатно после энергоаварии
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    Алюминиевые заводы Хакасии работают штатно после энергоаварии

    9:40  23 Октября 2017
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    Алюминиевые заводы Хакасии работают штатно после энергоаварии

    Красноярск, 23 октября. Хакасский алюминиевый и Саяногорский алюминиевый заводы работают в штатном режиме после кратковременного сбоя в работе электроэнергии, сообщают в пресс-службе одного из заводов.

    «Предприятия работают в штатном режиме. Было кратковременное отключение электроэнергии», — сообщил собеседник агентства РИА Новости.

    В данный момент устанавливаются причины происшествия. Создана специальная комиссия.

    Ранее стало известно о том, что в понедельник на Саяногорском и Хакссском заводах «Русала» произошел полный сброс нагрузки и ведутся аварийно-восстановительные работы.

    По предварительным данным, на территории Саяногорского алюминиевого завода произошло короткое замыкание, был нарушен технологический процесс.

    Автор: Алексей Громов
    #хакасия #завод
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