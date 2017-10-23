Донбасс: ВСУ 24 раза обстреляли территорию ДНР

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Донецк, 23 октября. Вооруженные силы Украины за прошедший день 24 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Донецкой народной республики. Об этом в понедельник заявил представитель республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

По его словам, в общей сложности киевские военные выпустили по территории ДНР 929 боевых припасов.

В минувшее воскресенье, согласно данным оперативного командования ДНР, украинские солдаты 28 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 13 населенных пунктов республики.

Ранее сообщалось, что украинские военные три раза обстреляли территорию Луганской народной республики.