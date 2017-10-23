Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

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Москва, 23 октября. Увеличение стажа работы для получения пенсионных выплат по старости в настоящее время не обсуждается. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства труда Российской Федерации.

По данным пресс-службы Минтруда, речь о каких-либо изменениях не идет, передает ТАСС.

«Никакие изменения не обсуждаются, в том числе по повышению трудового стажа», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников сообщила, что на сегодняшний день идет обсуждение увеличения не возраста выхода на пенсию, а минимального трудового стажа, который позволяет получать пенсию по старости.