Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: новое бандформирование создается около американской базы Ат-Танф
Экономика
Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

    9:31  23 Октября 2017
    179

    Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

    Москва, 23 октября. Увеличение стажа работы для получения пенсионных выплат по старости в настоящее время не обсуждается. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства труда Российской Федерации. 

    По данным пресс-службы Минтруда, речь о каких-либо изменениях не идет, передает ТАСС. 

    «Никакие изменения не обсуждаются, в том числе по повышению трудового стажа», — уточнили в пресс-службе.

    Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

    Напомним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников сообщила, что на сегодняшний день идет обсуждение увеличения не возраста выхода на пенсию, а минимального трудового стажа, который позволяет получать пенсию по старости.

    Автор: Дана Балан
    #россия #пенсии #минтруд #стаж
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        9:31   23 Октября 2017
        179
        За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

        За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

        4:42   23 Октября 2017
        239
        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        20:32   22 Октября 2017
        3698
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        3323