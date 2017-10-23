Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: новое бандформирование создается около американской базы Ат-Танф
Происшествия
Сбой в движении поездов произошел на десятой линии московского метрополитена
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сбой в движении поездов произошел на десятой линии московского метрополитена

    9:30  23 Октября 2017
    138

    Сбой в движении поездов произошел на десятой линии московского метрополитена

    Москва, 23 октября. В настоящее время наблюдается сбой в движении электропоездов на «салатовой» ветке московского метрополитена. Поезда по Люблинско-Дмитровской линии ходят со значительной задержкой.

    «Люблинская линия. Увеличены интервалы движения на центральном участке линии по техническим причинам», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой московского метрополитена.

    Сегодня также стало известно, что участок из трех станций на Таганско-Краснопресненской линии — «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» — будут закрыты для присоединения новой Кожуховской ветки метро, которая будет открыта во второй половине 2018 года.

    Сбой в движении поездов произошел на десятой линии московского метрополитена

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        9:31   23 Октября 2017
        179
        За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

        За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

        4:42   23 Октября 2017
        239
        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        20:32   22 Октября 2017
        3698
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        3323