Сбой в движении поездов произошел на десятой линии московского метрополитена

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Москва, 23 октября. В настоящее время наблюдается сбой в движении электропоездов на «салатовой» ветке московского метрополитена. Поезда по Люблинско-Дмитровской линии ходят со значительной задержкой.

«Люблинская линия. Увеличены интервалы движения на центральном участке линии по техническим причинам», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой московского метрополитена.

Сегодня также стало известно, что участок из трех станций на Таганско-Краснопресненской линии — «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» — будут закрыты для присоединения новой Кожуховской ветки метро, которая будет открыта во второй половине 2018 года.