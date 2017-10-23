В Киргизии задержан боевик, принимавший участие в военных действиях в Сирии

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Бишкек, 23 октября. В Киргизии задержан член одной из международных террористических организаций, участвовавший в боевых действиях на территории Сирийской республики. Пресс-центр ГКНБ сообщает, что подозреваемый был задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий.

В интересах следствия имя и фамилия боевика не разглашаются. Известно, что он является уроженцем южной Джалал-Абадской области Киргизии, ему 31 год.

Ведомство установило, что с 2015 года подозреваемый принимал участие в «боевых действиях против правительственных сил Сирии» в составе бандформирований международной террористической организации. В документе отмечается, что он прибыл в Кыргызскую Республику с целью создания террористического подполья и совершения террористических актов по указанию главарей.

Напомним, ранее в турецком городе Анталья задержан боевик экстремистской группировки «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.