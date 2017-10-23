Бывший участник группы AC/DC скончался в возрасте 70 лет

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Лондон, 23 октября. Австралийский рок-исполнитель Джордж Янг, бывший участник коллективов AC/DC и Easybeats, умер на 71-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила группа AC/DC.

В коллективе отметили, что без Янга не было бы самой группы.

Australian #rock pioneer George Young has passed away, aged 70 - Perth Now https://t.co/vJRoP4sKHJ pic.twitter.com/DzlOEOggMF — AC⚡DC News (@ACDC_News) October 23, 2017

«С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга», — следует из сообщения.

Янг родился в 1946 году в Шотландии, а через 17 лет его семья перебралась в Австралию. Через какое-то время музыкант организовал группу Easybeats, которая существовала до конца 60-х годов.