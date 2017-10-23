Женщина и ребенок погибли в массовом ДТП в ХМАО

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Ханты-Мансийск, 23 октября. Вечером в воскресенье в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошло страшное ДТП с участием трех легковых автомобилей. Пресс-служба Управления МВД России по региону сообщает, что жертвами дорожной аварии стали женщина и ребенок.

Согласно приведенным данным, водитель Lada Priora допустил столкновение с автомобилем Lada Largus, двигавшемся в попутном направлении. От сильного удара вторая легковушка выехала на «встречку», где врезалась в ВАЗ 21113. 35-летняя пассажирка ВАЗа получила тяжелые телесные повреждения, от которых скончалась на месте. Девочка 2006 года рождения, которая также находилась в автомобиле ВАЗ, скончалась при транспортировке в больницу. Водители автомобилей, а также четверо пассажиров, были госпитализированы.

Как сообщало агентство URA.RU, ранее в Нижнем Тагиле водитель автомобиля Geely сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе.