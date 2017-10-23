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Более 85 человек пострадали из-за обрушившегося на Японию тайфуна «Лан»
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    Более 85 человек пострадали из-за обрушившегося на Японию тайфуна «Лан»

    9:06  23 Октября 2017
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    Более 85 человек пострадали из-за обрушившегося на Японию тайфуна «Лан»

    Токио, 23 октября. Пять жителей Японии погибли и еще несколько человек получили различные травмы в результате обрушившегося на страну тайфуна Lan. Об этом пишет издание The Japan Times. 

    Согласно информации издания, на мужчин рухнули строительные леса в городе Фукуока, расположенном на юго-западе Японии. В общей сложности от тайфуна пострадали более 85 человек. 

    Как отметили в полиции, обрушение произошло из-за сильных порывов ветра, передает телеканал «360».

    Японские власти накануне объявили об эвакуации около 20 тыс. домов. Жителей попросили покинуть жилища и спрятаться в безопасных местах, а также находиться на надежном расстоянии от рек и каналов.

    Также из-за бушующей стихии в японских аэропортах были отменены 300 рейсов и приостановлено движение поездов.

    Автор: Дана Балан
    #япония #стихия #тайфун #lan
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