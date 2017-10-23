Более 85 человек пострадали из-за обрушившегося на Японию тайфуна «Лан»

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Токио, 23 октября. Пять жителей Японии погибли и еще несколько человек получили различные травмы в результате обрушившегося на страну тайфуна Lan. Об этом пишет издание The Japan Times.

Согласно информации издания, на мужчин рухнули строительные леса в городе Фукуока, расположенном на юго-западе Японии. В общей сложности от тайфуна пострадали более 85 человек.

Как отметили в полиции, обрушение произошло из-за сильных порывов ветра, передает телеканал «360».

Японские власти накануне объявили об эвакуации около 20 тыс. домов. Жителей попросили покинуть жилища и спрятаться в безопасных местах, а также находиться на надежном расстоянии от рек и каналов.

Powerful Typhoon Lan lashes Tokyo, snarling morning commute; at least two dead https://t.co/JsE6Lr3wM8 — The Japan Times (@japantimes) October 22, 2017

Также из-за бушующей стихии в японских аэропортах были отменены 300 рейсов и приостановлено движение поездов.