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Общество
Шторм надвигается на Камчатку — МЧС
Общество
Шторм надвигается на Камчатку — МЧС
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    Шторм надвигается на Камчатку — МЧС

    8:47  23 Октября 2017
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    Шторм надвигается на Камчатку — МЧС

    Петропавловск-Камчатский, 23 октября. Региональное ГУ МЧС объявило о штормовом предупреждении у берегов Камчатки.

    «Во вторник вечером в Беринговом море и в отдельных районах Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8–10 метров с усилением ночью 25 октября до 10–12 метров», — цитирует РИА Новости сообщение спасательного ведомсива.

    Отмечается, что в зону штормового воздействия, которое сохранится до ночи среды, попадают побережья Усть-Камчатского, Елизовского, Олюторского, Карагинского и Алеутского муниципальных образований. В МЧС рекомендовали руководителям судоходных компаний принять меры повышенной предосторожности. 

    Автор: Константин Терехов
    #шторм #мчс #камчатка
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