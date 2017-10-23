Шторм надвигается на Камчатку — МЧС

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Петропавловск-Камчатский, 23 октября. Региональное ГУ МЧС объявило о штормовом предупреждении у берегов Камчатки.

«Во вторник вечером в Беринговом море и в отдельных районах Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8–10 метров с усилением ночью 25 октября до 10–12 метров», — цитирует РИА Новости сообщение спасательного ведомсива.

Отмечается, что в зону штормового воздействия, которое сохранится до ночи среды, попадают побережья Усть-Камчатского, Елизовского, Олюторского, Карагинского и Алеутского муниципальных образований. В МЧС рекомендовали руководителям судоходных компаний принять меры повышенной предосторожности.