Названа тройка самых популярных в России автомобилей С-класса

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Москва, 23 октября. Эксперты озвучили тройку самых продаваемых автомобилей С-класса в России. Как пишет издание Anonsens, российские эксперты оценили итоги продаж прошедших месяцев 2017 года и составили перечень самых популярных среди россиян машин С-класса.

Список возглавил отечественный седан LADA Vesta. В 2017 году в России было продано 54 136 таких машин. Это на 52,7% выше прошлогоднего показателя.

Также россияне приобретали Skoda Octavia. Таких машин было куплено 16 038 единиц, что на 9% больше, чем в 2016 году. Тройку замыкает KIA cee’d с продажами 11 392 автомобилей. Отмечается, что продажи этих иномарок выросли на 2,2% по сравнению в предыдущим годом.

Всего за девять месяцев 2017 года в РФ было продано 124 784 автомобиля С-класса.