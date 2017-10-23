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Эксперты ФБР не смогли взломать почти 7 тыс. мобильников из-за шифрования
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    Эксперты ФБР не смогли взломать почти 7 тыс. мобильников из-за шифрования

    8:25  23 Октября 2017
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    Эксперты ФБР не смогли взломать почти 7 тыс. мобильников из-за шифрования

    Вашингтон, 23 октября. Из-за систем шифрования в устройствах эксперты ФБР в течение последнего года не смогли взломать около семи тысяч мобильных телефонов.

    «Это осложняет проведение всех расследований, связанных с наркотиками, торговлей людьми, контртерроризмом, контрразведкой, бандами, организованной преступностью, эксплуатацией детского труда», — рассказал директор ведомства Кристофер Рэй на конференции.

    По словам руководителя агентства, технологии шифрования, используемые в гаджетах, создают проблемы правоохранительным органам, несмотря на имеющеюся у них разрешения на получение доступа.

    «Это очень, очень серьезная проблема, если не сказать больше», — цитирует ТАСС Кристофера Рэя.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #фбр #кристофер рэй
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