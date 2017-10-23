Саакашвили призвал ликвидировать «барыжную гвардию» Порошенко

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Киев, 23 октября. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили призвал распустить Нацгвардию, главной задачей которой стала защита «главного барыги» от народа. Об этом политик заявил, выступая на протестной акции у стен Верховной Рады.

«Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа», — заявил Саакашвили.

Он отметил, что на нужды Нацгвардии и Службы безопасности Украины (СБУ) тратится больше денег, чем на армию. Саакашвили призвал распустить оба ведомства, оставив вместо СБУ эффективную службу контрразведки, сообщает Газета.ru.

Напомним, накануне в Киеве прошел народный сбор под названием «майдан реформ». На сцену во время мероприятия поднялся человек в костюме сидящего на шее казака президента Украины Петра Порошенко с золотым батоном и мешком денег в руках.