Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Названа тройка самых популярных в России автомобилей С-класса
Украина
Саакашвили призвал ликвидировать «барыжную гвардию» Порошенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили призвал ликвидировать «барыжную гвардию» Порошенко

    8:18  23 Октября 2017
    137

    Саакашвили призвал ликвидировать «барыжную гвардию» Порошенко

    Киев, 23 октября. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили призвал распустить Нацгвардию, главной задачей которой стала защита «главного барыги» от народа. Об этом политик заявил, выступая на протестной акции у стен Верховной Рады.

    «Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа», — заявил Саакашвили.

    Он отметил, что на нужды Нацгвардии и Службы безопасности Украины (СБУ) тратится больше денег, чем на армию. Саакашвили призвал распустить оба ведомства, оставив вместо СБУ эффективную службу контрразведки, сообщает Газета.ru.

    Напомним, накануне в Киеве прошел народный сбор под названием «майдан реформ». На сцену во время мероприятия поднялся человек в костюме сидящего на шее казака президента Украины Петра Порошенко с золотым батоном и мешком денег в руках.

    Автор: Виталий Малясев
    #украина #порошенко #саакашвили #нацгвардия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        20:32   22 Октября 2017
        3313
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        3192
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        2403
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        8757