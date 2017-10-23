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Правительство Филиппин объявило о победе над террористами ИГ в Марави
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    Правительство Филиппин объявило о победе над террористами ИГ в Марави

    8:40  23 Октября 2017
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    Правительство Филиппин объявило о победе над террористами ИГ в Марави

    Кларк, 23 октября. Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана объявил, что на данный момент в городе Марави не осталось боевиков филиппинских террористических группировок, давших присягу на верность «Исламскому государству»1 (запрещено в России). Ситуацию в городе описывают как «полную победу» филиппинской армии.

    «В Марави больше не осталось террористов», — заявил Лорензана в ходе конференции региональных министров обороны в филиппинском городе Кларк, сообщает Reuters.

    Об окончательной победе над террористами в Марави заявил генерал Данило Памоанг, который сообщил, что его силы закончили зачистку примерно 3000 строений и зданий.

    «Хочу объявить, что этот процесс завершен, — передает Al Jazeera слова генерала Памоанга. — Это полная и окончательная победа наших войск».

    Филиппинские вооруженные силы заявили, что в ходе зачистки территории были обнаружены тела 42 боевиков, которые были снесены в двух зданиях и мечети в пределах зоны боевых действий.

    В ходе ожесточенных боевых действий против лояльных ИГ1 филиппинских террористических группировок братьев Мауте и «Абу Сайаф» городу Марави был нанесен значительный ущерб, из города бежали сотни тысяч жителей. Как заявили в Маниле, на восстановление территории потребуется 50 млрд филиппинских песо (почти 1 млрд долларов).

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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