Назарбаев поздравил Путина с 25-летием дипотношений между Казахстаном и РФ

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Москва, 23 октября. Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Владимиру Путину, в которой поздравил с 25-летием установления дипотношений между Казахстаном и Россией.

«Отрадно, что наши межгосударственные отношения развиваются в полном соответствии с положениями и духом двустороннего Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года», — цитирует содержание послания пресс-служба Кремля.

Кроме того, президент Казахстана отметил, что сотрудничество между двумя государствами в рамках различных многосторонних структур является важнейшим элементом развития стратегического партнерства.

«Я высоко оцениваю и добрые личные отношения, сложившиеся между нами. При этом важно, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой народов двух наших государств», — говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов, а всему российском народу — процветания и благополучия, — отмечает РИА Новости.