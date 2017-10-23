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Лондон призвал ООН ввести термин «беременные люди» в международные документы
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    Лондон призвал ООН ввести термин «беременные люди» в международные документы

    8:07  23 Октября 2017
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    Лондон призвал ООН ввести термин «беременные люди» в международные документы

    Лондон, 23 октября. Правительство Великобритании попросило ООН заменить в международных правовых актах и документах термин «беременная женщина» на словосочетание «беременный человек», чтобы понятие можно было применить к трансгендерам. Об этом пишет Times, ссылаясь на министерство иностранных дел страны.

    Отмечается, что в частности МИД просит внести правки в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Этот документ основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года, подписан и ратифицирован 168 странами.

    Ранее сообщалось, что в Финляндии мужчина впервые станет мамой после смены пола. Беременный мужчина родился в женском теле, однако после перенес операцию по смене пола и получил все необходимые документы на мужское имя. После он прервал гормональную терапию для того, чтобы зачать ребенка.

    Лондон призвал ООН ввести термин «беременные люди» в международные документы

     

    Автор: Алия Садыкова
    #беременность #оон
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