Путин ответил на вопрос ульяновского студента в Сочи

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Сочи, 23 октября. В ходе фестиваля молодежи в Сочи ульяновский студент Кирилл Сайганов встретился с главой российского государства Владимиром Путиным и смог задать ему вопрос.

Среди участников молодежного фестиваля было много студентов из Ульяновска, в том числе 20-летний Кирилл Сайганов. По его словам, примерно в 23.00 в кафе вошел российский лидер и стал общаться с молодежью.

«Я спросил у Владимира Владимировича, как можно вне фестиваля, живя в своем регионе, получить возможность быть услышанным, замеченным? Путин переспросил меня, из какого я региона. Я ответил, что из Ульяновской области», — рассказал Сайганов.

Тогда Путин отметил, что в Ульяновский области очень активный губернатор, и выразил уверенность, что он (глава региона — Прим.ред.) будет рад поддержать любую инициативу.

Сайганов добавил, что общение с Путиным станет для него самым ярким воспоминанием.