Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: новое бандформирование создается около американской базы Ат-Танф
Политика
Путин ответил на вопрос ульяновского студента в Сочи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин ответил на вопрос ульяновского студента в Сочи

    10:00  23 Октября 2017
    31

    Путин ответил на вопрос ульяновского студента в Сочи

    Сочи, 23 октября. В ходе фестиваля молодежи в Сочи ульяновский студент Кирилл Сайганов встретился с главой российского государства Владимиром Путиным и смог задать ему вопрос.

    Среди участников молодежного фестиваля было много студентов из Ульяновска, в том числе 20-летний Кирилл Сайганов. По его словам, примерно в 23.00 в кафе вошел российский лидер и стал общаться с молодежью.

    Путин ответил на вопрос ульяновского студента в Сочи

    «Я спросил у Владимира Владимировича, как можно вне фестиваля, живя в своем регионе, получить возможность быть услышанным, замеченным? Путин переспросил меня, из какого я региона. Я ответил, что из Ульяновской области», — рассказал Сайганов. 

    Тогда Путин отметил, что в Ульяновский области очень активный губернатор, и выразил уверенность, что он (глава региона — Прим.ред.) будет рад поддержать любую инициативу.

    Сайганов добавил, что общение с Путиным станет для него самым ярким воспоминанием. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #сочи #ульяновская область #студент
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        9:31   23 Октября 2017
        175
        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        20:32   22 Октября 2017
        3690
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        3319
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        2435