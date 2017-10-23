Lada Vesta получит отдельную кнопку обогрева лобового стекла

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Москва, 23 октября. У новых Lada Vesta появится отдельная кнопка для включения подогрева лобового стекла.

В прежних комплектациях автомобиль оснащался единым узлом, который включал подогрев лобового и заднего стекла. На неудобство узла нередко жаловались автолюбители, поэтому, по словам руководителя проекта Максима Саржина, в Vesta SW подогрев ветрового стекла можно будет включать отдельной кнопкой.

Руководитель проекта отметил, что подогрев лобового стекла будет осуществляться от отдельного источника питания. Такая схема подогрева уже используется на Lada Granta.

В будущем новшество планируют распространить на другие вариации Lada Vesta, в том числе на седан.