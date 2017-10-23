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Трамп поздравил Абэ с победой на выборах в нижнюю палату парламента
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    Трамп поздравил Абэ с победой на выборах в нижнюю палату парламента

    7:42  23 Октября 2017
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    Трамп поздравил Абэ с победой на выборах в нижнюю палату парламента

    Вашингтон, 23 октября. Дональд Трамп поздравил Синдзо Абэ с победой на прошедших в Японии парламентских выборах.

    Как сообщает ТАСС, кроме того в телефонном разговоре президент США заверил главу правительства страны восходящего солнца о приверженности Вашингтона в сотрудничестве с Токио по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

    Кроме прочего, как сообщает канцелярия правительства Японии, Дональд Трамп и Синдзо Абэ обменялись мнениями по вопросам, связанными с визитом американского президента в Токио, который запланирован на 5 - 7 ноября.

    Как напоминает Газета.ru, по результатам обработки бюллетеней на всеобщих выборах в Японии победила правящая коалиция в составе ЛДП премьер-министра и партии «Новая Комэйто».

    Автор: Константин Терехов
    #синдзо абэ #дональд трамп #япония #сша #вашингтон #токио
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