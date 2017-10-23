Тарасов оценил шансы «Локомотива» на чемпионство

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Москва, 23 октября. Полузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил шансы железнодорожников в грядущих играх с прямыми конкурентами в российском чемпионате.

По словам 30-летнего хавбека, «Локомотив» отлично подготовлен и обязан провести матчи на максимуме возможностей.

Кроме того, Тарасов отметил, что сейчас все теряют очки, и этой ситуацией необходимо воспользоваться, пишут «Известия».

«Я не особо слежу за проблемами конкурентов — предпочитаю сосредоточиться на своей игре. Но сейчас ситуация в РФПЛ меня лично дополнительно мотивирует, поскольку у нас есть хорошие шансы побороться за самые высокие места», — отметил полузащитник.

Футболист также добавил, что не задумывался о чемпионстве в текущем сезоне, поскольку впереди много встреч, подчеркнув, что надо готовиться к каждой игре.

Напомним, в минувшее воскресенье в центральном матче тура «Зенит» не сумел обыграть ЦСКА в Москве — 0:0.

В настоящий момент сине-бело-голубые по-прежнему возглавляют турнирную таблицу с 29 очками, «Локомотив» следует на второй строчке с 26 очками.