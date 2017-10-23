Тарасов оценил шансы «Локомотива» на чемпионство
Москва, 23 октября. Полузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил шансы железнодорожников в грядущих играх с прямыми конкурентами в российском чемпионате.
По словам 30-летнего хавбека, «Локомотив» отлично подготовлен и обязан провести матчи на максимуме возможностей.
Кроме того, Тарасов отметил, что сейчас все теряют очки, и этой ситуацией необходимо воспользоваться, пишут «Известия».
«Я не особо слежу за проблемами конкурентов — предпочитаю сосредоточиться на своей игре. Но сейчас ситуация в РФПЛ меня лично дополнительно мотивирует, поскольку у нас есть хорошие шансы побороться за самые высокие места», — отметил полузащитник.
Футболист также добавил, что не задумывался о чемпионстве в текущем сезоне, поскольку впереди много встреч, подчеркнув, что надо готовиться к каждой игре.
Напомним, в минувшее воскресенье в центральном матче тура «Зенит» не сумел обыграть ЦСКА в Москве — 0:0.
В настоящий момент сине-бело-голубые по-прежнему возглавляют турнирную таблицу с 29 очками, «Локомотив» следует на второй строчке с 26 очками.