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Тарасов оценил шансы «Локомотива» на чемпионство
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    Тарасов оценил шансы «Локомотива» на чемпионство

    7:49  23 Октября 2017
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    Тарасов оценил шансы «Локомотива» на чемпионство

    Москва, 23 октября. Полузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил шансы железнодорожников в грядущих играх с прямыми конкурентами в российском чемпионате. 

    По словам 30-летнего хавбека, «Локомотив» отлично подготовлен и обязан провести матчи на максимуме возможностей. 

    Кроме того, Тарасов отметил, что сейчас все теряют очки, и этой ситуацией необходимо воспользоваться, пишут «Известия»

    «Я не особо слежу за проблемами конкурентов — предпочитаю сосредоточиться на своей игре. Но сейчас ситуация в РФПЛ меня лично дополнительно мотивирует, поскольку у нас есть хорошие шансы побороться за самые высокие места», — отметил полузащитник. 

    Футболист также добавил, что не задумывался о чемпионстве в текущем сезоне, поскольку впереди много встреч, подчеркнув, что надо готовиться к каждой игре. 

    Напомним, в минувшее воскресенье в центральном матче тура «Зенит» не сумел обыграть ЦСКА в Москве — 0:0.

    В настоящий момент сине-бело-голубые по-прежнему возглавляют турнирную таблицу с 29 очками, «Локомотив» следует на второй строчке с 26 очками. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #москва #локомотив #рфпл #тарасов #чемпионство
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