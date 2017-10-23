Tesla планирует открыть производство в Шанхае

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Пало-Альто, 23 октября. Корпорация Tesla прорабатывает возможность размещения производства в Шанхае. Об этом сообщает WSJ.

По данным источников издания, руководство компании уже договорилось о строительстве завода с местными властями. Ожидается, что в самое ближайшее время об этом будет объявлено официально.

С открытием нового производства в Tesla планируют снизить затраты, а также укрепиться на рынке Поднебесной. Как уточняется, новый промышленный объект будет полностью принадлежать американской компании.

Как напоминает ТАСС, Tesla до последнего времени выпускала две модели авто: седан Model S и кроссовер Model X. В последние месяцы компания начала ограниченное производство нового седана Model 3.