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Путин превратил куртку студента из Нигерии в талисман
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    Путин превратил куртку студента из Нигерии в талисман

    8:00  23 Октября 2017
    1992

    Путин превратил куртку студента из Нигерии в талисман

    Сочи, 23 октября. Нигерийский студент по имени Эвхорлу Иллюстриус Амевьюл заявил, что теперь не будет стирать свою куртку, к которой прикоснулся на Всемирном фестивале молодежи и студентов президент России Владимир Путин. По словам нигерийца, теперь эта куртка стала его талисманом.

    Во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который на днях завершился в Сочи, студенту из Нигерии повезло познакомиться с президентом, который вышел в зал пообщаться со студентами. Встреча с российским лидером чрезвычайно взволновала молодого человека, который заявил, что не может поверить в происходящее. В ответ Путин предложил нигерийцу: «Ущипни меня!» Не дождавшись реакции, президент сам ущипнул студента за руку.

    «Эту куртку теперь нельзя стирать – она будет моим талисманом! — объявил Иллюстриус в беседе с газетой Metro. — Я учусь в России, эта страна дала мне такие возможности, о которых я даже не мог мечтать на родине. А фестиваль открыл для меня весь мир».

     

    Автор: Валентин Меликов
    #путин
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