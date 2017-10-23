Путин превратил куртку студента из Нигерии в талисман

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Сочи, 23 октября. Нигерийский студент по имени Эвхорлу Иллюстриус Амевьюл заявил, что теперь не будет стирать свою куртку, к которой прикоснулся на Всемирном фестивале молодежи и студентов президент России Владимир Путин. По словам нигерийца, теперь эта куртка стала его талисманом.

Во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который на днях завершился в Сочи, студенту из Нигерии повезло познакомиться с президентом, который вышел в зал пообщаться со студентами. Встреча с российским лидером чрезвычайно взволновала молодого человека, который заявил, что не может поверить в происходящее. В ответ Путин предложил нигерийцу: «Ущипни меня!» Не дождавшись реакции, президент сам ущипнул студента за руку.