Американские ученые подсчитали вероятность падения метеорита на человека

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Москва, 23 октября. Ученые подсчитали вероятность падения метеорита на голову жителя Земли.

Как пишут западные издания, такое событие специалисты назвали большой редкостью. Они подсчитали, что метеориты наносят прямой вред человеку примерно раз в семь лет.

К примеру, в 1954 году в США на дом американки упал метеорит весом в 3,86 килограмма. Это был первый случай, зафиксированный исследователями.

При этом ученые рассказали, что в год на Землю падает около шести метеоритов. Лишь один из 40 небесных объектов способен с вероятностью (0,00001%) попасть в человека.