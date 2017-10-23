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Американские ученые подсчитали вероятность падения метеорита на человека
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    Американские ученые подсчитали вероятность падения метеорита на человека

    7:29  23 Октября 2017
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    Американские ученые подсчитали вероятность падения метеорита на человека

    Москва, 23 октября. Ученые подсчитали вероятность падения метеорита на голову жителя Земли.

    Как пишут западные издания, такое событие специалисты назвали большой редкостью. Они подсчитали, что метеориты наносят прямой вред человеку примерно раз в семь лет.

    К примеру, в 1954 году в США на дом американки упал метеорит весом в 3,86 килограмма. Это был первый случай, зафиксированный исследователями.

    При этом ученые рассказали, что в год на Землю падает около шести метеоритов. Лишь один из 40 небесных объектов способен с вероятностью (0,00001%) попасть в человека.

    Американские ученые подсчитали вероятность падения метеорита на человека

    Автор: Алия Садыкова
    #ученые #метеорит
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